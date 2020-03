Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e de judô, Max Trombini já recebeu atletas das principais equipes de judô do mundo, treinando, com aval da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), as técnicas de chão de muitos judocas.

No vídeo abaixo, o faixa-preta ensina uma série de macetes e quedas que podem ser úteis aos atletas de Jiu-Jitsu. Confira neste vídeo clássico do nosso Youtube as valiosas dicas para você se dar bem em pé no próximo treino. Oss!