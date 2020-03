Vídeo: Michael Langhi ensina detalhe da raspagem na guarda-aranha

Share it

Uma posição de faixa-branca com detalhe de faixa-preta, é o que avisa Michael Langhi antes de ensinar o seu pulo do gato para a raspagem clássica da guarda-aranha. O vídeo, disponibilizado para GRACIEMAG por nossos parceiros da KVRA, traz a dica essencial de Langhi para raspar facilmente com o pé no bíceps.

Na aula, Langhi mostra o segredo das pernas, para controlar a distância e equilíbrio do oponente, assim como a importância das pegadas na manga, uma delas essencial para a raspagem, ao puxar o adversário para concluir e o movimento e subir para pontuar.

Confira os detalhes no vídeo abaixo!