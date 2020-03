10 livros que fizeram a cabeça do professor e campeão Flávio Canto

Share it

Em busca constante da evolução como pessoa, o faixa-preta Flávio Canto aproveita as horas longe do tatame para exercitar a mente, se aperfeiçoar e aprender. Com ou sem kimono, o medalhista em Atenas-2004 e professor da campeã olímpica Rafaela Silva jamais deixa de estudar, e costuma ler muito entre as aulas.

Canto inclusive faz anotações sobre os trechos mais significativos dos livros de que gosta. O faixa-preta de judô e Jiu-Jitsu curte também “graduar” suas leituras, dando a cada título de uma a cinco estrelas.

A seguir, as leituras que mereceram cinco estrelas do professor:

“Abusado”, de Caco Barcellos



“Agassi: autobiografia”, de Andre Agassi



“Cem anos de solidão”, de Gabriel García Márquez



“Dom Casmurro”, de Machado de Assis



“Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes



“Grande sertão: veredas”, de João Guimarães Rosa



“A guerra do fim do mundo”, de Mario Vargas Llosa



“Musashi”, de Eiji Yoshikawa



“A nascente”, de Ayn Rand



“Sidarta”, de Herman Hesse

E você, tem algum livro que marcou sua vida, amigo praticante de Jiu-Jitsu? Poste nos comentários e convide outros amigos para ler.

