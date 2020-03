Vídeo: Marcus Buchecha mostra seus exercícios para espantar o ócio da quarentena

Share it

Recordista em títulos no Mundial de Jiu-Jitsu, Marcus Buchecha terá que esperar um pouco antes de voltar a competir. Com o adiamento dos principais torneios da IBJJF, a fera passará por um hiato ainda maior dos torneios. Contudo, Buchecha não pretende ficar parado. Adepto de outros esportes, como surfe e snowboard, o paulista segue com os treinos em casa, e nós trouxemos seus detalhes para você reproduzir.

Buchecha enviou para GRACIEMAG seus exercícios em vídeo com a explicação das séries para você repetir em casa, e treinar como um verdadeiro campeão de Jiu-Jitsu. Confira no vídeo abaixo!

# Alongamento Livre

# Flexão alternada com bola medicinal – 3 séries de 20 repetições

# Abdominal em V com bola medicinal – 3 séries de 15 repetições

# Puxada lateral com elásticos – 3 séries de 30 segundos

# Salto com toque de pé – 3 séries de 30 segundos

# Escalada com bola medicinal – 3 séries de 40 repetições

# Agachamento e arremesso curto com bola medicinal – 3 séries de 15 repetições

# Burpee com bola medicinal – 3 séries de 15 repetições

# Russian Twist com bola medicinal – 3 séries de 30 repetições

# Lunge e rotação com bola medicinal – 3 séries de 10 repetições em cada lado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracie Magazine Brasil (@graciemagoficial) em 19 de Mar, 2020 às 6:15 PDT

* Quer aprender mais sobre Jiu-Jitsu? Assine já a revista mais tradicional do esporte em formato digital *