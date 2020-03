Vídeo: Há 9 anos, Jon Jones batia Shogun e se tornava o mais jovem campeão do UFC

Share it

Com apenas 23 anos de idade, Jon Jones chocou o mundo ao se tornar campeão meio-pesado do UFC, em 2011. Foi no dia 19 de março, há exatos 9 anos, no UFC 128, Jones e Maurício Shogun fizeram a luta principal do evento, valendo o cinturão.

Com um arsenal variado de chutes, socos, cotoveladas, quedas e joelhadas e aparentando estar em muito melhor forma física do que o curitibano, Jones manteve seu domínio durante todo o segundo round. Quando a luta retornou para o terceiro round, a impressão era que apenas um golpe de sorte poderia salvar Shogun. O golpe de sorte não veio, e aos 2min37s da terceira etapa, após mais uma série de golpes duríssimos, uma joelhada de Jones que jogou Shogun ao chão obrigou o árbitro Herb Dean a interromper a luta ao mesmo tempo que o brasileiro dava três tapinhas no tablado sinalizando sua desistência.

Já de cinturão, o novo campeão agradeceu a todos que o ajudaram na caminhada e deu a mensagem: “Eu sou a prova de que todo sonho é possível. Se você tem coração e determinação, não desista”.

Confira no vídeo abaixo a análise de Jon Jones sobre o momento marcante da luta, e os melhores lances da vitória histórica no UFC 128.