Vídeo: Guilherme Iunes ensina rotina completa de exercícios para você não perder o ritmo

Líder das nossas GMIs Gracie Barra Bandeirantes, Recreio e Curicica, o faixa-preta Guilherme Iunes está atento quanto ao surto do coronavírus (Covid-19) e teve que suspender suas aulas temporariamente. Para não deixar seus alunos na mão, o competidor gravou, com a ajuda do irmão e também professor Raphael Iunes, sua rotina completa de treinos físicos, com exercícios e alongamentos, para manter a máquina funcionando em tempos de quarentena.

A rotina, que pode ser executada por atletas e não atletas de todos os tipos, foi publicada no canal da academia, e outros materiais serão postados ao longo da semana, para você ficar saudável mesmo longe dos treinos. Siga o canal GracieBarra Bandeirantes e não perca as dicas do professor Guilherme Iunes!

