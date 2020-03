Vídeo: Reveja o mata-leão relâmpago de Renato Moicano no UFC Brasília

Share it

Último card do Ultimate antes da paralisação por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), o UFC Brasília reservou grandes lances para o fã de Jiu-Jitsu, em card realizado no último sábado, dia 14 de março.

Além da vitória por finalização de Charles do Bronx e do nocaute de Durinho sobre Demian Maia, outro lance do card principal mereceu destaque. Subindo dos pesos-penas para a divisão de peso leve, Renato Moicano trabalhou rápido para finalizar Damir Hadzovic, em transição hábil para as costas.

Após entrar em queda e conseguir levar Damir para o solo, Moicano levantou e toureou as pernas do adversário, deixando uma de suas pernas na guarda, para girar com um gancho já posto ao chegar no controle pelas costas. Após fechar o cadeado por trás, faltou apenas o ajuste com o antebraço para concluir o estrangulamento vencedor, tudo isso em apenas 44s.

Após a vitória, cheio de adrenalina, Renato reclamou com Damir sobre este ter batido e deixado a luta terminar tão rápido. Damir respondeu no cage: “Que você não tivesse me finalizado, então”, e Moicano usou a entrevista do vídeo abaixo para prontamente se desculpar com o oponente.

Confira o lance e as impressões finais de Renato Moicano no vídeo abaixo!

UFC Brasília

Ginásio Nilson Nelson, Brasília, DF

14 de março de 2020

Charles do Bronx finalizou Kevin Lee na guilhotina aos 28s do R3

Gilbert Durinho venceu Demian Maia por nocaute técnico aos 2min34s do R1

Renato Moicano finalizou Damir Hadzovic no mata-leão aos 44s do R1

Nikita Krylov venceu Johnny Walker na decisão unânime dos jurados

Francisco Massaranduba venceu John Makdessi na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Brandon Moreno venceu Jussier Formiga na decisão unânime dos jurados

Amanda Ribas venceu Randa Markos na decisão unânime dos jurados

Elizeu Capoeira venceu Alexei Kunchenko na decisão unânime dos jurados

Rani Yahya x Enrique Barzola terminou como empate majoritário

Maryna Moroz venceu Mayra Sheetara na decisão unânime dos jurados

David Dvorak venceu Bruno Bulldog na decisão unânime dos jurados

Bea Malecki venceu Veronica Macedo na decisão unânime dos jurados