10 dicas de Bruce Lee para faixas-brancas de Jiu-Jitsu

Ator de sucesso, artista marcial e um mestre do autoconhecimento, o filósofo faixa-preta que ganhou fama no cinema pode ensinar você a ir mais longe nos treinos. Aprenda, a seguir, dez das melhores lições de Bruce Lee (1940–1973) para quem está começando no Jiu-Jitsu ou em outras artes marciais.*

1. “Arte marcial, como qualquer arte, significa para mim uma expressão irrestrita de nossa alma individual… A alma humana é o que me interessa. Eu vivo para me expressar livremente na criação”, escreveu Bruce Lee numa de suas últimas cartas antes de morrer.

2. Errou? Não se culpe. “Erros são sempre perdoáveis, se a pessoa tem a coragem de admiti-los”, ensinava Lee.

3. Força não é nada sem agilidade, já pregava Bruce: ”O atleta que constrói músculos por meio da musculação deve treinar adequadamente sua velocidade e flexibilidade ao mesmo tempo. Numa luta, sem tais atributos, um homem forte será como o touro com sua força colossal inutilmente perseguindo o toureiro, ou como um caminhão lento perseguindo um coelho”.

4. “Adapte o que é útil, rejeite o que é inútil, e acrescente o que é específico seu”, ele ensinou, numa de suas citações mais famosas.

5. “Um objetivo nem sempre é para ser alcançado; muitas vezes é simplesmente algo para mirarmos”, dizia.

6. “Se você gastar muito tempo pensando em algo, jamais verá aquilo realizado. Faça pelo menos um movimento definitivo por dia na direção da sua meta.”

7. “Esteja sempre feliz, mas nunca plenamente satisfeito.”

8. Fuja da teoria vazia: “Saber não é suficiente, nós devemos aplicar. Querer não é o bastante, nós devemos fazer.”

9. “Se você quiser aprender a nadar, salte para dentro d’água. No chão seco, nenhum estado de espírito vai ajudá-lo”.

10. Lute contra a ignorância constantemente: “Passei a aceitar a vida como um processo, e estou satisfeito que, no meu processo contínuo, estou constantemente descobrindo, expandindo, encontrando a causa da minha ignorância, na arte marcial e especialmente na vida”, escreveu Bruce por fim.

