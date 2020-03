Vídeo: Reveja a guilhotina de Charles do Bronx na luta principal do UFC Brasília

Share it

Com portões fechados, o UFC Brasília entrou para a história como primeiro evento do Ultimate sem público. O card, porém, trouxe grandes lutas no último sábado, dia 14 de março, como o duelo principal da noite.

Charles do Bronx entrou no cage com clara superioridade contra o americano Kevin Lee, com melhores ações em pé e uma verdadeira artilharia de ataques de finalização no solo. O wrestler americano evitou os botes e chegou a crescer na disputa durante o segundo assalto, mas Charles definiria a fatura na terceira etapa da luta.

Após uma entrada de Kevin Lee no single-leg, Charles não pensou duas vezes e deu sua cartada na guilhotina, golpe que já usou algumas vezes para vencer no octógono. Com a pegada certa e a descida para o solo, Charles concluiu o arrocho e saiu com a vitória.

Confira o detalhe do bote na guilhotina no vídeo abaixo!