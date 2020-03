Sua academia de Jiu-Jitsu fechou em tempos de pandemia? 8 vídeos para você treinar sozinho

Share it

O surto mundial do novo coronavírus (COVID-19) atravessou os mares e chegou em terras brasileiras. As principais capitais do país já contam com casos da doença, e a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é evitar aglomerações. Com isso, muitas academias decidiram fechar as portas temporariamente para conter a disseminação do vírus.

Para não deixar nosso leitor na mão, buscamos nos nossos arquivos alguns exemplos de treinos para realizar em casa, na intenção de manter o corpo ativo e preparado enquanto aguardamos o retorno da normalidade. Confira abaixo!

1. Treinando movimentação na bola suíça, com professor Humberto Silveira

2. Aquecimento de guarda, com professor Eduardo Carrielo

3. Treino físico, com professor Arthur Gogó

4. Fortalecimento do quadril/core, com professor Alex Maior

5. Treino de pressão na guilhotina, com Gilbert Durinho

6. Ginástica Natural, com Rafael e Álvaro Romano

7. Rotina de aquecimento na RABJJ

8. Ginástica e respiração, com professor Rickson Gracie

