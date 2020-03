Após card em Brasília, Dana White adia próximos três eventos do UFC

Share it

Dana White bem que tentou, mas após inúmeras restrições por conta da pandemia do cornonavirús (Covid-19) os planos do UFC tiveram que mudar, e seus próximos três eventos foram adiados indefinidamente.

O card apresentado em Brasília no último sábado, com a vitória por finalização de Charles do Bronx sobre Kevin Lee, foi o primeiro da história do Ultimate a ser realizado com portões fechados, sem a presença do público. O evento seguinte, marcado para 21 de março, próximo sábado, seria na Inglaterra. Contudo, após entraves de movimentação internacional, os planos do Ultimate levariam parte do card para os EUA. Mas a situação se agravou.

Mesmo após afirmar que levaria os eventos do UFC a lugares nos quais fossem permitidos a serem realizados, mesmo com restrições, Dana White voltou atrás, e em comunicado enviado a seus funcionários informou que seus próximos três eventos serão adiados (21 e 28 de março, e 11 de abril) e as operações nós escritórios do Ultimate e no UFC Performance Institute serão paralisadas.

Contudo, o UFC segue com os planos para o UFC 249, marcado para o dia 18 de abril, sem confirmação do local, primeiramente marcado para rolar no Brooklin, em Nova York.