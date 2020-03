Com portões fechados, UFC Brasília traz emoções com exclusividade na tela do Combate

Share it

O UFC Brasília, que será realizado neste sábado, dia 14, no ginásio Nilson Nelson, será o primeiro evento do Ultimate que acontecerá com portões fechados, por conta do surto mundial do novo corona vírus (Covid-19). Contudo, o evento segue com todas as suas lutas agendadas, e os duelos emocionantes como Charles do Bronx x Kevin Lee, Demian Maia x Gilbert Durinho e mais lutas você pode ver ao vivo e com exclusividade no Combate, a partir das 16 horas. Confira os destaques!

De olho no título

Recordista de finalizações na história do UFC, com 13 no total, o peso-leve Charles do Bronx (28v, 8d) lidera o card do UFC Brasília neste sábado. O brasileiro vem em uma impressionante sequência de seis vitórias dentro da organização – a última, um nocaute sobre Jared Gordon, em novembro, em São Paulo. Após a luta, o paulista, 13º entre os leves, aproveitou a oportunidade para pedir novamente um adversário ranqueado.

O pedido surtiu efeito e Kevin Lee (17v, 5d), oitavo da divisão, foi escolhido como seu oponente. O americano, que tem no currículo triunfos sobre os brasileiros Edson Barboza e Francisco Massaranduba, vem de vitória por nocaute sobre Gregor Gillespie, em novembro.

Duelo de faixas-preta

A luta coprincipal da noite promete dividir os fãs de MMA, principalmente os apaixonados por Jiu-Jitsu. Atual número cinco entre os meio-médios, Demian Maia (28v, 9d) vem de três vitórias seguidas. Em sua última aparição, no UFC Singapura, o brasileiro finalizou o americano Ben Askren. Com mais duas lutas no contrato, Demian já declarou que está perto de pendurar as luvas e que gostaria de encerrar a brilhante carreira com outros dois triunfos. Mas o niteroiense Gilbert Durinho (17v, 3d) está pronto para impedir a festa. Décimo segundo da divisão até 77kg, o atleta vive um bom momento desde que optou por subir de categoria, com duas vitórias em duas lutas.

Promessas em ação

Em alta no UFC, a mineira de Varginha Amanda Ribas estará em ação no Ginásio Nilson Nelson. Depois de vencer Mackenzie Dern em outubro, Amanda enfrenta a canadense Randa Markos sonhando em entrar no Top 15 do peso-palha.

O peso-meio-pesado Johnny Walker é outro nome que entra no octógono neste sábado. Desde que foi contratado pelo UFC, foram três vitórias que somaram menos de três minutos, transformando Johnny em sensação dentro da organização. Em sua última aparição, em novembro, acabou sendo parado pelo americano Corey Anderson. Em Brasília, Johnny – atual 10º no ranking – vai enfrentar o ucraniano Nikita Krylov, 12º da divisão.

UFC Brasília

Ginásio Nilson Nelson, Brasília, DF

14 de março de 2020

Kevin Lee x Charles do Bronx

Demian Maia x Gilbert Durinho

Renato Moicano x Damir Hadzovic

Johnny Walker x Nikita Krylov

Francisco Massaranduba x John Makdessi

Card preliminar

Jussier Formiga x Brandon Moreno

Amanda Ribas x Randa Markos

Elizeu “Capoeira” dos Santos x Alexsei Kunchenko

Rani Yahya x Enrique Barzola

Mayra Bueno x Maryna Moroz

Bruno Silva x David Dvorak

Veronica Macedo x Bea Malecki