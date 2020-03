Últimos dias para você se inscrever no Troféu Brasil, da CBJJD

Share it



O professor Fabrício Araújo tenta passar a guarda, em evento do Circuito Mineirinho. Foto: FlashSport.

Atenção, amigo competidor! As inscrições para o Troféu Brasil, evento realizado em parceria entre a CBJJD e a FJJD-Rio, estão disponíveis até a próxima sexta-feira, dia 13 de março. Caso o seu nome ainda não conste na planilha de combatentes que vão se testar nos dias 21 e 22 de março, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro, acesse agora mesmo o site www.fjjdrio.com.br e confirme a sua presença.

Grandes lutadores prometem dar show no evento, como é o caso do professor Fabrício Araújo, da escuderia Rio BJJ, que chegou à final do GP Black Belt do Rio Summer, em fevereiro, competição que marcou o início do Circuito Mineirinho 2020. “A Rio BJJ vai entrar com cerca de cem atletas no Troféu Brasil”, diz Araújo, veterano de 40 anos, já inscrito na categoria até 85 kg. “Na próxima etapa, queremos entrar com o dobro de competidores, e assim, até o final do ano, chegarmos aos eventos com a tropa completa, garantindo o topo do ranking do Circuito Mineirinho”.

Vale lembrar que as conquistas no Troféu Brasil somam o dobro da pontuação normal, na corrida pela primeira colocação no ranking. Ou seja, ótima oportunidade para você se distanciar dos rivais, amigo leitor. Oss!

As inscrições para o Troféu Brasil vão até sexta, dia 13 de março. Foto: FlashSport.