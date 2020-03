O sucesso da academia de Matheus Fernandes em Mirassol, SP

Share it

Os irmãos Thyago e Matheus Fernandes, no QG em Mirassol, São Paulo.

A equipe da GRACIEMAG fez quatro perguntas ao professor Matheus Fernandes, nosso GMI à frente da academia Ryan Gracie Team / Irmãos Fernandes BJJ, em Mirassol, no interior de São Paulo. “Quanto maior a dimensão do time e da academia, maior deve ser a responsabilidade do professor, e também a coragem para seguir crescendo”, respondeu Fernandes, ao longo da entrevista. Empreendedor, professor de Jiu-Jitsu, competidor e também árbitro em campeonatos no interior de São Paulo, o faixa-preta oferece ótimas lições para você, amigo navegante. Confira!

GRACIEMAG: Apesar do sucesso atual da academia Ryan Gracie/Irmãos Fernandes, todo projeto enfrenta desafios e pontos de virada ao longo do caminho, até se firmar no mercado do Jiu-Jitsu. Quais foram esses momentos decisivos na trajetória da sua academia?

MATHEUS FERNANDES: Comecei a dar aulas de Jiu-Jitsu em 2008, na academia de um amigo, quando eu ainda era faixa-marrom. Em 2010, já tinha meu próprio tatame, mas o grande desafio veio em janeiro de 2016, quando abri a academia IFGYM em Mirassol, São Paulo, com o tatame dos sonhos, e toda estruturada, inclusive com uma área voltada para a musculação. Quanto maior a dimensão do time e da academia, maior deve ser a responsabilidade do professor, e também a coragem para seguir crescendo. Acho que o bom lutador e o bom empreendedor têm isso em comum, sempre assumem o risco para sair da zona de conforto em busca de novos desafios.

Como você define o seu estilo como professor de Jiu-Jitsu?

Quero que os meus alunos sejam lutadores de técnica refinada, claro. Tenham vigor físico. No entanto, meu objetivo como professor vai além disso. Eu me proponho a ensiná-los a ganhar, a perder, a respeitar, a superar, a agradecer e a ensinar também, isso tudo dentro e fora do tatame.

Foto clássica após o treino em Mirassol.

Além de ensinar e arbitrar, você também se dedica às competições. Quais são as dicas para as pessoas, cada vez mais atarefadas, que desejam canalizar parte da energia e do tempo para os torneios?

Planejamento! Sempre gostei muito de competir. No início da carreira, eu entrava em muitos campeonatos pelo simples prazer de competir, sem planejamento algum. E, claro, não obtinha bons resultados. Ainda hoje gosto de me testar, mas com planejamento para conciliar aulas, trabalho, família, recreação e muito treino. Foi assim que consegui excelentes resultados.

Como o seu Jiu-Jitsu de competição foi moldado ao longo do tempo? Quais foram as suas principais influências e inspirações?

Hoje, nas competições, eu me arrisco muito mais do que antigamente, quando o medo de errar me fazia perder. Hoje, se perco, é porque realmente meu adversário estava mais preparado, não perco mais pra mim mesmo, entende? Tenho como influência meu irmão, Thyago Fernandes, hoje residente em Abu Dhabi, ensinando o “Jiu-Jitsu Irmãos Fernandes” no mundo árabe. Thyago sempre foi um grande parceiro de treino, excelente competidor e representante do Jiu-Jitsu, um campeão!

* A academia dos Irmãos Fernandes faz parte do seleto grupo de escuderias do Time GMI.

Irmãos Fernandes BJJ

Av. Modesto José Moreira, 2992

Moreira, Mirassol, São Paulo

# (17) 99609-8493

Insta: @irmaosfernandesbjj