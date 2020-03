A dica de Bianca Basílio para você treinar e evoluir no Jiu-Jitsu: “Não se compare”

Share it

Na GRACIEMAG #259 Bianca Basílio, a campeã de Jiu-Jitsu deu suas dez dicas favoritas para faixas-brancas, as lições que ela gostaria de ter escutado quando ainda era iniciante.

1. Não se preocupe. O início pode parecer difícil, mas com o tempo você vai aprimorar as técnicas e enxergar a arte com outros olhos.

2. Não se atormente se você está fazendo as posições erradas ou não consegue executar a manobra logo de início. Repita, repita e repita.

3. Não tenha ego. Vá disposto a aprender, sem vaidade. Esteja sempre com a mente aberta.

4. Blinde-se contra qualquer tipo de pressão. Não ponha pressão sobre si para vencer aquele parceiro de treino ou para vencer um torneio, nem mesmo para desenvolver as melhores técnicas. Tenha paciência e apareça para treinar no dia seguinte. Exclua qualquer tipo de pressão psicológica por conta de amigos ou família.

5. Jiu-Jitsu é diversão. Quando pisar no tatame, esqueça todos os seus problemas. Treine feliz e tudo ao seu redor vai mudar.

6. Não se compare. Um dos erros iniciais é querer se comparar com outras pessoas. A evolução é individual. Apenas treine!

7. Dores e dificuldades vão sempre aparecer pelo caminho, desde um pneu furado a problemas financeiros que vão atrapalhar sua vontade de treinar. Supere e pense na sua felicidade de ir treinar, acima de tudo.

8. Converse com seus professores sobre suas dificuldades, divida seus problemas e, um dia, quando conseguir estar por cima, retribua ajudando quem precisa.

9. Procure lutar e treinar contra pessoas mais pesadas: é nesse tipo de desafio que sua confiança aumenta e sua técnica é lapidada.

10. Tenha como meta apenas o objetivo maior de superar a si mesmo.