Rogério Gavazza e a importância do Festival Kids para as competições de Jiu-Jitsu

Em recente conversa com GRACIEMAG, o professor Rogério Gavazza exaltou a importância do “Festival Kids” para as competições de Jiu-Jitsu.

“Há cerca de dez anos, a FJJD-RIO e a CBJJD investem no formato de ‘Festival Kids’ para estimular o encanto das crianças pela arena dos grandes campeonatos da arte suave”, diz Gavazza, que é presidente da FJJD-RIO. “Os Festivais são lúdicos, em formato de gincana, grandes dinâmicas de intercâmbio entre as crianças fomentando a integração e o fascínio pela competição. Todos os pequenos ganham medalhas de ouro ao final das atividades.

“Anos antes dos Festivais Kids se firmarem, eu percebia que muitas crianças entravam nas competições extremamente tensas, sob pressão, sendo cobradas por resultados. Algo que muitas vezes partia dos próprios professores e parentes. A criança então corria sério risco de passar por uma experiência ruim, às vezes traumatizante. Ou seja, crianças que ainda estão numa fase de amadurecimento para o universo competitivo devem participar do Festival Kids. Daí, no momento certo, vão progredir de categoria e passam a ingressar nas disputas acirradas por uma medalha.”

“No início, incluíamos no Festival Kids do Circuito Mineirinho crianças de quatro a oito anos. Porém, com a evolução do Jiu-Jitsu de uma forma geral, respeitando o pedido de pais, professores e atletas, baixamos a idade de acesso às categorias competitivas. No Troféu Brasil, a segunda etapa do Circuito Mineirinho deste ano, prevista para os dias 21 e 22 de março, baixamos a margem de corte e crianças de apenas 6 anos já podem competir à vera contra seus oponentes, somando pontos para a corrida das escuderias pelo topo do ranking na temporada.”

