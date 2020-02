Vídeo: Pedro “Paquito” Ramalho ensina raspagem no giro da guarda-aranha

Share it

Pedro Ramalho, mais conhecido como Paquito, há muitos anos batalha para fincar a bandeira de Portugal entre as grandes potências do Jiu-Jitsu. O faixa-preta de Manoel Neto, líder da Focus, nossa GMI em Matosinhos, Porto, foi campeão mundial pela IBJJF em 2015, na faixa-roxa. Sempre apontado como atleta promissor em seu país, Paquito começa a fazer valer as apostas na principal graduação, com uma campanha de peso durante o Europeu 2020, freado apenas na final dos faixas-pretas, nessa que foi sua primeira experiência no peso médio.

Em busca do ouro, mas agora o Mundial de Jiu-Jitsu, o astro da Focus mostra num vídeo exclusivo para a Graciemag uma das suas técnicas favoritas, uma raspagem da guarda-aranha, passando pela de la Riva invertida.

“Acho que é questão de tempo para termos mais portugueses brilhando. Quando entrei no Jiu-Jitsu não havia nenhum português que chegasse nos pódios e nos últimos aos isso vem mudando. Há dois anos tivemos um campeão europeu na preta adulto, este ano tivemos dois em segundo lugar. Meu Companheiro na Focus Guilherme Jardim foi o primeiro campeão mundial daqui nas faixas coloridas, eu também já fui. Enfim, há dez aos atrás isso não era possível, e agora já estamos a ver. Não é muito fácil ser atleta em Portugal, um pouco de incentivo nos ajudaria, por isso respeito muito todos que se dedicam ao desporto aqui”, comenta.

Agora todas as atenções da fera se voltam para o ginásio em forma de pirâmide, em Los Angeles, templo dos maiores campeões da atualidade.

“Meu foco é o Mundial na Califórnia. Farei pela primeira vez uma preparação cem porcento para lutar no peso médio. O Europeu foi minha primeira competição na categoria, meu professor Manoel Neto já vinha me dizendo para subir e acabou que me senti muito melhor. Consegui fazer um bom campeonato, menos a final. Meu adversário estava num melhor dia, mas já revi esta luta um milhão de vezes e estarei melhor preparado para a próxima”, encerra a fera da Focus.