Vídeo: “Deus da Guerra” aposta no Jiu-Jitsu rumo ao cinturão do UFC neste sábado

Agendado para o próximo sábado, dia 29 de fevereiro, o UFC Norfolk, realizado na Virgínia, EUA, terá uma luta principal de grande interesse para os fãs brasileiros. Deiveson Figueiredo, o “Deus da Guerra”, terá a chance de disputar o cinturão vago dos pesos-moscas. Seu adversário será o americano Joseph Benavidez.

Após a subida definitiva de Henry Cejudo para os pesos-galos, o caminho ficou livre para que os dois fizessem o duelo pelo título linear, após pedido de Deiveson por Benavidez para disputar o cinturão interino. Para Deiveson, a chance será de ouro rumo ao cinturão, e o plano para sair com a vitória foi investir muito no Jiu-Jitsu.

“Sou faixa-preta e estou muito afiado no Jiu-Jitsu e na parte de quedas. Estou bem completo para esta luta.”

Em sua última exibição no octógono, Deiveson estudou bem Tim Elliott e finalizou numa guilhotina, após entrada já marcada do americano. A meta do brasileiro é repetir o feito no próximo sábado, vencer rápido e devolver aos fãs brasileiro o gosto de ter um campeão na ala masculina, já que o último cinturão do Brasil neste quesito foi perdido por José Aldo, em 2017.

E você, amigo leitor, acha que o “Deus da Guerra” tem as armas para se tornar o mais novo campeão do UFC? Confira neste sábado, a partir da 19h, ao vivo e com exclusividade no Combate!

UFC Fight Night: Benavidez x Figueiredo

Norfolk, EUA

29 de fevereiro de 2020

Joseph Benavidez x Deiveson Figueiredo

Felicia Spencer x Zarah Fairn dos Santos

Megan Anderson x Norma Dumont

Brendan Allen x Tom Breese

Gabriel Silva x Kyler Phillips

Card preliminar

Ion Cutelaba x Magomed Ankalaev

Marcin Tybura x Serghei Spivac

Mike Davis x Giga Chikadze

Aalon Cruz x Spike Carlyle

Jordan Griffin x TJ Brown

Sean Brady x Ismail Naurdiev

Luis Peña x Alex Muñoz

Grant Dawson x Darrick Minner