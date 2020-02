Inscreva-se já na III Etapa da Copa Prime com desconto; saiba mais

Share it

A cidade de Campo Bom, situada na região metropolitana de Porto Alegre, será palco da III Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, no próximo dia 15 de março de 2020.

A competição, com qualificação e peso de três estrelas, encerrará ,em grande estilo, a acirrada disputa dos melhores atletas da Trilogia Summer Prime e das cobiçadas vagas para a Copa dos Campeões. Por isso, não perca tempo e garanta já a sua vaga, pois as inscrições do segundo lote com desconto de 20% se encerram hoje, dia 27 de fevereiro. As inscrições gerais fecham no dia 10 de março.

A temporada de competições da Copa Prime será composta pelas trilogias da Summer Prime (I, II e III Etapas Prime), Tríplice Coroa (IV, V e VI Etapas Prime), Grand Prime (VII, VIII e IX Etapas) e a Grand Final (IX Etapa), além das edições da Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu que retornaram com tudo nesta temporada.

Vale lembrar que, neste ano, apenas os campeões de cada Trilogia (Summer, Tríplice, Grande Prime e Gaúcho) conquistarão a vaga exclusiva para a Copa dos Campeões.

Confira as informações gerais da competição:

ETAPA: #03

TRILOGIA: SUMMER PRIME

PESO RANKING: 03

PONTUAÇÃO EM JOGO: 27 pontos por categoria | Total 54 pontos (peso + absoluto)

Data da Competição: 15 de março de 2020

Local: Ginásio do CEI (Centro de Educação Integrada)

Endereço: Avenida dos Estados 980 – Campo Bom – RS

Horário Competição: das 10h às 19h (abertura dos portões às 9h)

Ingresso Espectadores: R$ 10,00

Para conferir o calendário de competições em 2020 e maiores informações da competição, acesse os canais:

Site Oficial: www.prosportsbjj.com

Facebook: www.facebook.com/prosportsjiujitsu

Instagram: @prosportsbjj