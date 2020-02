Exagerou no carnaval? Tome um suco verde e bola pra frente

Share it

A nossa dica para você nesta quarta-feira de cinzas, dia que marca o término do Carnaval, é não perder o ritmo nós treinos de Jiu-Jitsu, mesmo que você, atleta assíduo dos treinos, tenha dado uma vacilada durante a folia. Então, nada melhor do que eliminar as toxinas com um poderoso suco verde, capaz de deixar o organismo novinho em folha e pronto para a próxima.

O suco verde consiste na mistura de verduras de cor verde-escuro. Algumas hortaliças chave, como couve, saião e salsa, podem dar uma turbinada no seu suco.

O segredo é bater os ingredientes com água e mandar pra dentro, sem coar ou adoçar. Complicou no gosto? Adicione beterraba, alguma fruta doce ou um pouco de mel.

As propriedades desintoxicantes do suco verde são ideais para começar o dia com a corda toda, ou para dar aquele empurrão no cansaço do fim de tarde. Confira!

Suco Verde Detox

INGREDIENTES

1 folha grande de couve

1 folha de saião

1 maçã

gengibre (a gosto)

hortelã (a gosto)

1 colher de sopa de mel

250 ml de água

Bata tudo no liquidificador e espante a moleza. Oss!