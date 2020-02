Kaynan x Meregali, Preguiça, Lo, Malfacine e mais: confira o card do BJJ Stars 3ª edição

Share it

Com 14 lutas agendadas, oito delas em desafios de brasileiros contra atletas internacionais, o BJJ Stars retorna para sua terceira edição, com a promessa de mais uma vez sacudir o cenário do Jiu-Jitsu mundial. Marcado para o dia 25 de abril, no clube Hebraica em São Paulo, o card constituído apenas de superlutas terá uma verdadeira constelação de astros do Jiu-Jitsu, em duelos masculinos, femininos e de masters.

GRACIEMAG conversou com Fepa Lopes, organizador do evento e nosso professor GMI, e este destacou dois duelos internacionais confirmados entre Brasil e Japão, com o dez vezes campeão mundial Bruno Malfacine contra Tomoyuki Hashimoto, atual campeão europeu no peso-galo; e Marco Barbosa, líder da B9, contra o pioneiro Yuki Nakai, faixa-preta responsável pela popularização da nossa modalidade no Japão. Isso sem falar na aguardada luta principal, no qual Kaynan Duarte e Nicholas Meregali partem para desempatar o placar de duelos na faixa-preta, no qual cada atleta venceu uma vez, em torneios distintos. Outras batalhas confirmadas prometem pegar fogo, como Leandro Lo contra o polonês Adam Wardzinski, o duelo de campeões mundiais entre Romulo Barral e Claudio Calasans, o disputa esperada pelos fãs entre Felipe Preguiça e Gustavo Batista, e a luta entre as explosivas Sabatha Lais e Thamara Ferreira.

“O BJJ Stars se preocupou em fazer esta edição com a maioria das lutas em disputas internacionais”, disse Fepa. “Assim, o público brasileiro poderá conferir de perto duelos de alto nível como os que ocorrem fora do Brasil. Normalmente os maiores campeonatos do mundo são nos EUA, e essas lutas entre brasileiros e atletas de outras nacionalidades acontecem por lá. Teremos a oportunidade de realizar esses confrontos ‘em casa.'”

Mesmo com o card fechado com 14 lutas, apenas sete foram oficializadas pelo BJJ Stars. Fepa explicou:

“Algumas lutas já foram divulgadas pelos atletas. Contudo, ainda que estes duelos já estejam acertados verbalmente, cabe à organização confirmar as mesmas apenas com ambos os contratos assinados.”

As informações sobre venda de ingressos e pay-per-view serão divulgadas em breve, no BJJStars.tv e no Instagram @bjjstarsoficial . Confira abaixo o card parcial do BJJ Stars 3 e fique ligado nas nossas redes sociais e no GRACIEMAG.com para o card completo nos próximos dias!

BJJ Stars 3

Clube Hebraica, São Paulo

25 de abril de 2020

Kaynan Duarte x Nicholas Meregali

Felipe Preguica x Gustavo Batista

Leandro Lo x Adam Wardsinsk

Bruno Malfacine x Tommoyuki Hashimoto

Romulo Barral x Claudio Calasans

Marco Barbosa x Yuki Nakai

Thamara Ferreira x Sabatha Laís