Vídeo: Vitor Terra em um dia de treino intenso na Gracie Terra Jiu-Jitsu

Share it

Nosso professor GMI em Copacabana, no Rio de Janeiro, Vitor Terra tem à sua disposição, na academia Gracie Terra, uma infinidade de cascas-grossas para afiar suas armas.

Assíduo competidor em várias partes do Brasil e do mundo, Vitor tem que estar sempre na ponta dos cascos, e nossa equipe foi conferir um treino da fera.

No vídeo, Vitor Terra escala alguns graduados para treinar e abre a caixa de ferramentas, com raspagens, passagens de guarda e finalizações. Confira abaixo, em registro do nosso Marcelo Dunlop, um dia nos treinos do craque Vitor Terra.

Gracie Terra Copacabana

Academia Equipe 1

Av. Nossa Sra. de Copacabana, 702 B

Copacabana, Rio de Janeiro

# (21) 98955-5911

info@gracieterra.com

gracieterra.com

Insta: @gracieterrajj