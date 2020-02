Vídeo: Priscila Pedrita e Marcos Pezão nocauteiam no UFC Auckland

Share it

Realizado no último sábado, dia 22 de fevereiro, o UFC em Auckland, na Nova Zelândia, teve momentos de muita emoção no octógono, assim como na tela do Combate, que transmitiu todas as lutas do card ao vivo. Além da luta principal, no qual Dan Hooker venceu uma dura batalha contra o veterano Paul Felder, que anunciou a aposentadoria logo após a disputa, tivemos também dois brasileiros brilhando com vitórias no primeiro assalto.

Logo na abertura do evento, Priscila “Pedrita” Cachoeira entrou no cage com a obrigação de vencer. Com três derrotas seguidas no Ultimate, Pedrita teve mais uma chance, e agarrou esta com unhas e dentes. No duelo contra Shana Dobson, Pedrita partiu para dentro da oponente com toda a sua raça, e um upper bem colocado mandou Shana ao solo, aos 40s de luta.

Depois, na divisão dos pesos pesado, foi a vez de Marcos Pezão mostrar suas habilidades contra Ben Sosoli. Melhor em pé, Marcos dominou as ações no cage, até conectar uma combinação na cabeça de Sosoli, que definiu a luta com pouco mais de um minuto no relógio.

Confira abaixo os resultados completos

UFC Auckland

Auckland, Nova Zelândia

22 de fevereiro de 2020

Dan Hooker venceu Paul Felder na decisão dividida dos jurados

Jimmy Crute finalizou Michal Oleksiejczuk na kimura aos 3min29s do R1

Yan Xiaonan venceu Karolina Kowalkiewicz na decisão unânime dos jurados

Marcos Pezão nocauteou Ben Sosoli a 1min28s do R1

Brad Riddell venceu Magomed Mustafaev na decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Zubaira Tukhugov venceu Kevin Aguilar por nocaute técnico aos 3min21s do R1

Jalin Turner venceu Josh Culibao por nocaute técnico aos 3min01s do R2

Jake Matthews venceu Emil Meek na decisão unânime dos jurados

Kenan Song nocauteou Callan Potter aos 2min20s do R1

Kai Kara-France venceu Tyson Nam na decisão unânime dos jurados

Angela Hill venceu Loma Lookboonmee na decisão unânime dos jurados

Priscila Pedrita nocauteou Shana Dobson aos 40s do R1