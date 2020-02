O treino de taparia no Jiu-Jitsu, com Marcus Buchecha, Leandro Lo e Rodolfo Vieira

Share it

Existem muitas formas de concluir um treininho de Jiu-Jitsu com os amigos. Aquela resenha no tatame ou um açaí para repor as energias são os mais tradicionais, mas que tal um exercício desafiador como a tradicional taparia?

Astros do Jiu-Jitsu, Leandro Lo, Rodolfo Vieira e Marcus Buchecha trabalharam a troca de golpes em pé, de maneira amistosa, numa de tantas viagens juntas.

Pode parecer estranho, mas o treino de taparia é uma das formas mais importantes para se manter uma boa rotina nos treinos de defesa pessoal com vistas a situações de combate real de rua. A ideia, no fim, é ensinar a controlar a distância, agirem com eficiência e reagirem sem receio.

Confira o treininho no vídeo abaixo e se anime a realizar uma atividade diferente da sua academia nesta semana!