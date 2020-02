A dieta da campeã mundial Monique Elias para render melhor nos treinos de Jiu-Jitsu

Share it

Estrela da equipe Alliance e uma das principais faixas-pretas femininas do cenário internacional, Monique Elias não coleta os frutos da vitória por acaso. Campeã mundial em 2016, a aluna e companheira de Mário Reis segue uma vida regrada, e o combustível para alimentar esta máquina de lutar é parte importante do processo.

Para Monique, algumas refeições pontuais são mais que importantes para abastecer o corpo de ótimos nutrientes, e assim render ainda melhor nos pesados treinos de sua rotina diária. A atleta conversou com o blog da Koral, e lá revelou um pouco dos seus segredos na alimentação.

“Como meu treino inicia às 10h com um exercício de cardio, prefiro comer algo mais leve”, contou Monique. “Gosto de proteína, de fonte vegetal, com leite de amêndoas, banana e pasta de amendoim integral. Consumo também um café preto pra acelerar o metabolismo e despertar para o treino. Depois do cardio, costumo comer frutas. Esse seria um “intratreino”, pois vou direto para o treino de Jiu-Jitsu. Tomo muita água alcalina, sem cloro, durante o treino. Hidratação é fundamental! No final do treino de Jiu-Jitsu, como uma banana.”

Já para os treinos mais puxados, como a preparação física que serve para blindar o corpo e puxar ainda mais o gás nas competições, Monique tem uma receita especial para turbinar o treino.

“Antes da preparação física, costumo comer uma panqueca feita com um ovo, uma banana, duas colheres de sopa de farinha de amêndoas, uma colher de sopa de farinha de coco, uma pitada de bicarbonato de sódio e uma colher de sopa de leite vegetal. Bato tudo e coloco na frigideira com óleo de coco, complemento com manteiga de amendoim e mel. Às vezes, só mel ou com néctar de coco. Vai depender da minha fome”, disse Monique, que não faz uso de suplementação, preferindo tirar tosos os nutrientes necessários de sua alimentação balanceada.

E você, amigo leitor, tem sua dieta regrada para seus dias de treino? Para conferir outras dicas de alimentação, saúde e Jiu-Jitsu não deixe de assinar GRACIEMAG, que neste mês conta com uma super promoção com kimono Koral novinho! Clique aqui e confira!