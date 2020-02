Do baú: Xande Ribeiro e o ezequiel de ouro no Mundial de Jiu-Jitsu de 2007

Share it

O nosso mergulho semanal na história do Jiu-Jitsu volta para 2007, no Mundial da Califa. Os protagonistas disputaram o ouro na divisão de pesos pesados, numa batalha memorável.

De um lado, Xande Ribeiro, hoje líder da Ribeiro Jiu-Jitsu ao lado do irmão Saulo, ainda lutava pela Gracie Humaitá. Do outro, Roberto Tussa, da Gracie Barra, ainda na ativa como adulto faixa-preta, já que hoje tem como missão afiar as armas do campeão do UFC Jon Jones.

O duelo no clássico Gracie Humaitá x Gracie Barra foi acirrado, até Xande conseguir levar pra baixo e trabalhar seu jogo de pressão por cima. Com ajustes técnicos, Xande quase pegou as costas e terminou na montada, para em seguida dar o bote no estrangulamento ezequiel, garantindo mais um ouro mundial no currículo.

Confira a final do peso pesado do Mundial 2007 no vídeo abaixo!