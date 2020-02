Vídeo: Mauro Ayres ensina finalização na passagem da meia-guarda

Share it

Nosso professor GMI de Ipanema, no Rio de Janeiro, Mauro Ayres tem uma vida competitiva intensa, além de misnitrar suas aulas na Mauro Ayres BJJ, na Visconde de Pirajá. Mesmo com a vida dupla, o faixa-preta consegue brilhar em grandes torneios pelo mundo, como fez no mês de janeiro, ao entrar em ação no Europeu de Jiu-Jitsu.

Exemplo disso foi uma finalização aplicada no torneio, que Maurinho fez questão de destrinchar para os amigos de GRACIEMAG. Partindo da meia-guarda por cima, enquanto passa, Mauro gosta de usar a esgrima do adversário como passo inicial para um bote no armlock.

Na técnica, Mauro afasta a cabeça do oponente para mudar a posição da esgrima, e assim evoluir com a transição. Depois de se manter seguro por cima, o professor levanta a perna e a coloca atrás das costas do adversário, para então girar e travar o braço com a mão na coxa. Em seguida, ao isolar um dos lado no qual o oponente pode sair, sobra apenas o braço dado para o armlock.

Confira a posição exclusiva no vídeo abaixo e surpreenda no treino de hoje. Oss!

