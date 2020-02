Troféu Brasil da FJJD-Rio terá pontuação dobrada para esquentar disputa

Share it

Prepare-se para o Troféu Brasil, amigo competidor! O grande evento, organizado em parceria pelas entidades @fjjdrio e @cbjjdoficial, vai ser realizado nos dias 21 e 22 de março, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro.

Agora a pontuação tem “peso 2” na disputa pelo topo do ranking do Circuito Mineirinho, o que vai acirrar ainda mais a competitividade entre as escuderias. Até o momento, a academia Infight, do GMI Rogerio Poggio, lidera o ranking.

Para maiores informações sobre o Troféu Brasil, acesse o site da FJJD-RIO ou entre em contato pelo celular (21) 99961-9288. Oss!