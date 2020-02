Bia Mesquita detalha planos de estrear no MMA em 2020

Share it

Campeã mundial de Jiu-Jitsu e do ADCC, Beatriz Mesquita já tem traçado um novo passo na sua carreira nos esportes de combate. A estrela de Gracie Humaitá pretende mudar de ares neste ano de 2020, e um par de luvinhas está nos planos.

Bia Mesquita falou, em papo com o nosso Marcelo Dunlop após um seminário especial realizado em Natal, pelo amigos do BJJ Flix, que irá mergulhar de cabeça no MMA. O plano será posto em prática após o Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece entre os dias 27 e 31 de maio. Após isto, Bia ira virar a chave rumo aos cages, com a intenção de fazer algumas lutas no amador antes de se jogar aos leões no profissional.

Confira nas linhas abaixo o papo com Bia, aspirante a campeã no MMA.

GRACIEMAG: Quais são os planos de migração para o MMA?

BIA MESQUITA: O objetivo é estrear no MMA este ano. Depois do Mundial de Jiu-Jitsu focar só no MMA, mas não vou abandonar o Jiu-Jitsu! Quero competir sempre que possível, mas vou mudar a chave para o MMA depois dessa temporada, que se encerra no Mundial. É um novo desafio e acho que vai abrir muitas portas para o Jiu-Jitsu feminino, mostrar que nós estamos crescendo e com poder de superar quaisquer barreiras.

Já tem alguma boa proposta para sua estreia?

Recebi algumas propostas sim, mas não posso estragar a surpresa. Ainda não decidi, mas o que eu posso dizer é que vou começar no MMA amador. O Jiu-Jitsu é apenas uma parcela do que um atleta de MMA precisa. Meu carro-chefe é o Jiu-Jitsu, não vou abandonar isso. É o que eu quero levar de base para o MMA, mas tem muito mais envolvido.

Mentalmente, o que você espera desta nova fase como lutadora?

Tenho certeza que a adrenalina vai ser muito diferente. Vai ser tudo novo para mim, então vai ser bem louco. Mas é o que eu espero. Mesmo assim eu acho que meu período no MMA amador vai ser curto, partindo assim que possível para o profissional com a missão de trazer muito orgulho para todo mundo que torce por mim.