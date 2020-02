Como Kafka inspirou Humberto Silveira a mudar seus treinos de contato constante

Share it

Faixa-preta líder da Academia Shiozawa, nossa GMI em Salvador, na Bahia, o professor Humberto Silveira é craque na movimentação do Jiu-Jitsu. Para ter tamanha flexibilidade e fluidez nos movimentos, Humberto desenvolveu o método contato constante, no qual utiliza uma bola suíça para executar diversas manobras funcionais.

Para entender a fundo de onde surgiu o contato constante e os benefícios do método, GRACIEMAG conversou com Humberto, e o criador da técnica explicou melhor como os treinos nesta linha podem melhorar o seu Jiu-Jitsu de uma maneira inimaginável.

GRACIEMAG: Quais os benefícios da prática dos exercícios no contato constante?

HUMBERTO SILVEIRA: Os benefícios da prática do contato constante estão relacionados principalmente com o desenvolvimento integral da capacidade de se movimentar em todas as direções, envolvendo flexibilidade, equilíbrio, força e velocidade, mas também há um fortalecimento mental, potencializando a concentração e até mesmo “meditação” (por exemplo, equilíbrio de olhos fechados.)

Existe uma hora melhor para esse tipo de treino?

O melhor período para treinar depende de cada um. Há pessoas matutinas, há pessoas noturnas. No meu caso, treino o dia todo porque dou aulas particulares e estou sempre em movimento. No caso de um atleta, há um programa de periodização baseado no calendário de competições.

Como nasceu o método de treino contato constante?

Não foi nada planejado, pelo contrário, foi o acaso e a necessidade. Durante os treinos no Mestre Osvaldo Alves, em Copacabana no ano de 2005, tomei uma raspagem de um atleta da Gracie Barra e bati a cabeça no chão tentando me equilibrar. Dias depois, percebi a atrofia na parte direita do meu corpo. Voltei para Salvador e fui diagnosticado com severa hérnia cervical, com indicação cirúrgica. Por acaso, minha mãe ganhou de presente uma bola suíça azul. Por necessidade, intuitivamente, passei a me movimentar com essa bola e não fiz a cirurgia para cervical, assim como depois não fiz a cirurgia dos dois joelhos. Se você for pesquisar a origem de métodos como pilates e fisioterapia, você sempre encontrará lesões marciais.

O contato constante tem alguns nomes curiosos nos exercícios. Qual a origem deles?

“O cão mijando”, um excelente exercício exclusivo do contato constante na abordagem “bola e parede” e é um exemplo clássico. Outros como “macaco”, “boneco de neve” e “coice da mula” foram nomes dados pelas pessoas, amigos e alunos. Já o nome contato constante me pareceu adequado primeiro porque o cem-quilos do meu mestre é muito justo, então eu pensei nisso, mas depois me pareceu que isso se tornou uma constante em minha vida. Posteriormente, li uma frase em um livro sobre Kafka, que dizia: “O contato é uma linha de fuga ativa e contínua”. Essa é a melhor definição, isto é, a definição real do que eu me tornei.