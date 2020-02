Bia Basílio e Erberth Santos brilham no Curitiba Open de Jiu-Jitsu

Share it

Realizado no tradicional ginásio do Tarumã, o Curitiba Open de Jiu-Jitsu da CBJJ rolou nos dias 15 e 16 de fevereiro. Recheado de atletas de alto nível, a competição foi um prato cheio para os amantes do Jiu-Jitsu presentes no local.

Na divisão de kimono, entre os faixas-pretas no adulto, temos como destaque o time de elite da nossa GMI Almeida Jiu-Jitsu. Para começar, Bia Basílio liderou a turma com ouro duplo na competição, batendo Silvânia Monteiro (Ataque Duplo) no peso-pena, para chegar embalada no absoluto e superar Erika Almeida (Gracie Barra), campeã no peso médio, na final sem limite de peso, e reinar com tudo na competição. Seguindo a linha de Bia, os também faixas-pretas Leo Lara e Cleber Clandestino (fechando com Klaus Meine) garantiram o topo do pódio nas divisões de peso-pluma e peso médio, respectivamente, firmando a festa do time da Almeida.

No masculino, Erberth Santos mordeu mais um ouro duplo para o currículo. No peso superpesado, Erberth venceu Harryson Pereira (Ataque Duplo) para ficar com o ouro, e no peso aberto, superou Rider Zuchi (NS Brotherhood) para concluir a missão em Curitiba.

Além do time da Almeida JJ, outros GMIs fizeram bonito no torneio, como Guilherme Iunes (GB Recreio e GB Bandeirantes), campeão peso médio e prata no absoluto; e Cláudio Caloquinha (GB BH), campeão peso meio-pesado de kimono e ouro duplo sem kimono.

