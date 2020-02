Com três brasileiros em ação, UFC deste sábado agita a tela do Combate

Share it

A luta principal do UFC Rio Rancho pode definir o próximo desafiante ao cinturão dos meio-pesados. Atual quinto colocado no ranking, o americano Corey Anderson (14v,4d) vive a melhor fase da carreira. Em suas últimas lutas, acumulou vitórias sobre nomes como Glover Teixeira, Ilir Latifi e, mais recentemente, Johnny Walker. Seu adversário será o polonês Jan Blachowicz (25v,8d), que vem de vitórias sobre Luke Rockhold e Ronaldo Jacaré, essa última em São Paulo, em novembro. Esta será a segunda vez que os dois atletas se enfrentam. Na primeira, em setembro de 2015, Anderson venceu por decisão unânime.

Paraense voador de volta

O brasileiro Michel Pereira (23v,10d,2nc) está de volta ao octógono. Após conquistar um nocaute incrível em sua estreia no UFC, em maio do ano passado, o meio-médio não conseguiu manter o nível em sua última aparição e foi derrotado por decisão unânime por Tristan Connelly, em setembro. O adversário deste sábado é um veterano com mais de 20 lutas pelo UFC – é, inclusive, o 6º atleta com maior número de combates pela organização. Vencedor da 1ª temporada do The Ultimate Fighter, Diego Sanchez (31v12d) tem duas vitórias em suas últimas três lutas.

Contenders em ação

Contratados após participarem da versão brasileira do Contender Series e ex-oponentes, os pesos-mosca Rogério Bontorin (16v,1d,1nc) e Raulian Paiva (18v,3d) também estarão no UFC Rio Rancho. Os dois se enfrentaram no UFC Uruguai, em agosto, com o paranaense Bontorin vencendo por nocaute técnico. Neste sábado, ele enfrenta o ex-desafiante ao cinturão Ray Borg (12v,4d), que vem de vitória sobre o brasileiro Gabriel Silva, em julho. Já Raulian vai em busca de reabilitação contra o americano Mark De La Rosa (11v,3d), que também vem de revés, para Kai Kara-France, em agosto.

UFC: Anderson x Blachowicz

Rio Rancho, EUA

15 de fevereiro de 2020

Corey Anderson x Jan Blachowicz

Diego Sanchez x Michel Pereira

Montana De La Rosa x Mara Romero Borella

Brok Weaver x Kazula Vargas

Rogério Bontorin x Ray Borg

Lando Vannata x Yancy Medeiros

Card preliminar

Tim Means x Daniel Rodriguez

John Dodson x Nathaniel Wood

Jim Miller x Scott Holtzman

Devin Clark x Dequan Townsend

Casey Kenney x Merab Dvalishvili

Macy Chiasson x Shanna Young

Mark De La Rosa x Raulian Paiva