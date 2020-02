Vídeo: Eduardo Carriello ensina contra-ataque do estrangulamento do cem-quilos

Share it

Nosso GMI da Gracie Barra Oval em Londres, na Inglaterra, Eduardo Carriello gravou para os amigos e leitores de GRACIEMAG um contra-ataque que serve para todo praticante de Jiu-Jitsu. Depois de passar a guarda, muitos oponente optam pelo estrangulamento cruzado partindo do controle lateral, posição complicada de sair caso o adversário tenha pegada justa. Para Eduardo, porém, sempre há uma saída.

Na aula, Eduardo explica que o primeiro passo é criar espaço para evitar o arrocho com pressão. Em seguida, o faixa-preta coloca a mão no bíceps, criando maior força no ponto de apoio, para em seguida girar, sair por cima e então finalizar.

Ficou curioso? Confira o lance com detalhes no vídeo abaixo e estude a posição com nosso GMI internacional!

Gracie Barra Oval

66-68 Bolton Crescent Street

London – UK

# + 44 20 7820 8895

info@graciebarraoval.com

graciebarraoval.com

Insta: @graciebarraoval