Do baú: Rafael Lovato e seu título mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta

O americano Rafael Lovato Jr., faixa-preta de Jiu-Jitsu representante da Ribeiro Jiu-Jitsu, conquistou inúmeros títulos nas artes marciais. Invicto no MMA com dez vitórias, Lovato teve que deixar seu cinturão peso médio do Bellator por conta de uma condição rara no cérebro. Suas conquistas, contudo, seguem ao seu lado.

Uma delas foi em 2007, num disputadíssimo Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia. Inscrito na divisão de faixa-preta adulto pesadíssimo, o aparentemente mais leve Lovato passou por nomes de peso, chegando na final contra o duríssimo Luiz Felipe Theodoro, o Big Mac. A luta marcou a clássica disputa entre guardeiro e passador, com Big Mac usando sua pressão por cima contra a guarda elástica de Lovato.

No finzinho da luta, Lovato passou a perna na frente do rosto de Big Mac e atacou numa torção de omoplata partindo da guarda. Big defendeu, e após o fim da luta Lovato pediu a vantagem, pelo perigo de finalização. O árbitro Muzio de Angelis pontou a vantagem e Lovato garantiu o ouro, feito que apenas dois americanos teriam conquistado antes (BJ Penn em 2000 e Robert Drysdale em 2005).

Confira abaixo a luta clássica!