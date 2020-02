Vídeo: 6 dicas para não perder a finalização na americana, com Matheus Zimmermann

Share it

Nosso GMI em Pelotas, na região Sul do Brasil, o faixa-preta Matheus Zimmermann traz para você, leitor atento aos detalhes, algumas dicas para finalizar com maior facilidade na americana, partindo do domínio lateral.

No vídeo, gravado na academia Top Brother Sul, Matheus mostra seus detalhes para não perder a posição, executar a mesma com maior facilidade e com muito mais pressão.

Veja abaixo e não deixe de visitar nossa academia GMI para aprender detalhes valiosos como este!

Top Brother Sul

Rua Marechal Deodoro, 858

3º andar, Centro, Pelotas

# (53) 3305-5494

contato@topbrothersul.com

www.topbrothersul.com