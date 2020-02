Confira os nomes inscritos no Grand Slam de Londres e garanta sua vaga

Share it

A última parada do Abu Dhabi Grand Slam Tour nesta temporada será no próximo mês. A temporada 2019/2020 chega ao seu grande final nos dias 7 e 8 de março, em Londres, Inglaterra. O prazo final de inscrição está próximo. Os competidores têm até 28 de fevereiro para se inscrever e testar suas habilidades contra alguns dos melhores adversários do mundo. Clique aqui para inscrever-se agora.

A formação de estrelas da faixa-preta já é significativa, mesmo um mês antes do evento. Os grandes nomes garantiram seu lugar em suas classes de peso em busca de mais pontos no ranking anual da AJP. Na divisão de faixa marrom / preta, os nomes de destaque incluem Mayssa Bastos, Elina Moestan, Talita Alencar, Ffion Davies, Larissa Paes, Samantha Cook, Thamara Silva, Gabrieli Pessanha, entre outros. Na categoria faixa-preta, os destaques até agora são Kalel Santos, Gabriel Sousa, Hiago George, Diego Ramalho, Natan Chueng, Faisal Al Ketbi, entre outros.

AJP Tour se prepara para os Continental Pro Events em fevereiro

À medida que a temporada 2019/2020 se aproxima do trecho final, atletas de todo o mundo estão se preparando para a próxima série Continental Pro. O fim de semana de 29 de fevereiro a 1º de março apresentará quatro Continental Pro Events, na Oceania (29 de fevereiro), Europa (29 de fevereiro), América do Sul (29 de fevereiro a 1 de março), África (29 de fevereiro a 1 de março). Todos os eventos têm inscrições abertas. Clique aqui para mais informações.