Rio Summer Open abre temporada do Circuito Mineirinho com GP e novos campeões

A 13ª temporada do Circuito Mineirinho teve sua abertura realizado no último final de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, com a realização do Rio Summer Open da FJJD-Rio. O torneio, que trouxe além das disputas em todas as classes de peso, idade e graduações, contou também com um emocionante GP entre equipes e disputas paradesportivas.

No torneio regular, com destaque para as lutas na faixa-preta entre adultos, o grande campeão foi Paulo Henrique (Nova União). Aluno do professor Fábio Andrade, líder da Família Bangu Jiu-Jitsu, o faixa-preta faturou não só o ouro na divisão até 110kg, como também o absoluto, passando por nomes de peso como o ex-UFC Luiz Henrique KLB, campeão pesadíssimo no mesmo dia.

“Fiz duas lutas no peso e duas no absoluto”, disse Paulo em papo com GRACIEMAG. “Na final do peso venci por 18 a 0. No absoluto, venci a primeira luta sobre o KLB, na decisão, e na final passei a guarda peguei meu adversário na americana.”

Outro destaque do torneio foi a disputa do GP por Equipes no qual os times GFTeam, Nova União, Rio BJJ, Double Five, Pit Bull, Game Fight, Prime Team e Infight disponibilizaram três atletas cada uma (69kg, 77kg e 85kg), para disputas em melhores de três, em chave única com quatro times de cada lado. No fim da disputa, a GFTeam levou a melhor, superando a Double Five, Nova União e Rio BJJ, todas por 2 a 0 na disputa em melhor de três.

“Abrimos a 13ª edição do Circuito Mineirinho com sucesso, graças ao suporte do nosso apoiador que possibilita não só a organização do evento, mas que possamos a cada ano melhorar a estrutura e o nível das premiações”, disse Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio. “O grande número de novas equipes que integraram o torneio foi uma boa surpresa para nós, mas o GP foi especial. Nós sempre realizamos super lutas e desafios nas edições, mas o formato de GP foi mais do que a provado e já temos, inclusive, fila de espera de outras equipes que gostariam de participar. Neste GP, o destaque ficou para a GFTeam, que venceu três equipes por 2 a 0 numa melhor de três (Double Five, Nova União e Rio BJJ).

“A nossa filiação com a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP) também foi um marco a ser lembrado para este evento de abertura, cedendo toda a estrutura do Rio Summer para a federação realizar seu torneio. As equipes Top Brother, Aliados, Infight e Double Five entraram em peso na competição e faturaram lugares de destaque no pódio por equipes.”

