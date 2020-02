Conheça a história dos Spartanos do Complexo, projeto social ligado a Jiu Jitsu For Life

Share it

Jiu-Jitsu e cidadania. A força do nosso esporte vai além dos tatames, mudando vidas de jovens e adolescentes a cada dia. Nosso GMI Jorge Britto, da Jiu Jitsu For Life, no Canadá, sabe bem disso. Levando consigo a intenção de ajudar ao próximo e devolver à arte suave tudo de bom que ele conquistou no esporte.

Um desses projetos, no qual a Jiu-Jitsu For Life tem uma parceria forte, é a Spartanos do Complexo. Capitaneado pelo professor Anderson Ribeiro, o projeto recebe jovens do Parque Proletário em meio a todas as dificuldades existentes numa comunidade do Rio de Janeiro. Para o professor Jorge Britto, a parceria antiga entre ele o professor Anderson, ex-companheiro de Gracie Humaitá, seguirá forte por anos.

“Meu relacionamento com eles vem de longa data”, contou Jorge. “Conheço o Anderson da Gracie Humaitá, onde treinamos juntos, e quando ele começou o projeto sempre ajudei como pude. Quando formei a minha equipe no Canadá abracei o projeto ainda mais, mandado alguns recursos todo mês. Nós temos essa filosofia aqui no nosso time, o Jiu-Jitsu For Life, que é ajudar as pessoas no Jiu-Jitsu, não só no esporte mas também com a parte da cidadania, de dar um futuro melhor pra eles. Às vezes um kimono novo, ou até sair da favela para disputar um campeonato pode mudar a vida de uma criança. É nesse intuito que nós estamos firmes com esse projeto e com outros também, na intenção de devolver ao Jiu-Jitsu tudo que ele me deu.”

