Pan Kids 2020: Gracie Barra vence por equipes; confira os campeões

Share it

Realizado no último final de semana, no dias 8 e 9 de fevereiro, o Pan Kids da IBJJF reuniu os jovens cascas-grossas do amanhã, juntamente com seus pais e mestres, para uma grande festa na já tradicional Pirâmide de Long Beach, na Califórnia.

Crianças e adolescentes do Jiu-Jitsu puderam mostrar suas habilidades no palco maior da arte suave internacional, com a pressão de competir em alto nível, já que o Pan Kids já se solidificou como um dos torneios mais difíceis e de maior peso nas divisões para jovens.

Após dois dias de competição, com a molecada fera de todas as partes do mundo, quem levou a melhor por equipes foi a Gracie Barra, com pontuação de 330 no quadro geral, seguida pela Atos, com 293 pontos, e com a Alliance em terceiro, com 245 pontos.

Confira abaixo a lista completa, com todos os campeões do Pan Kids, e não perca as emoções do Pan de Jiu-Jitsu 2020, que rola ainda este mês, a partir do dia 18 de fevereiro. Oss!

PAN KIDS IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2020

RESULTS OF ACADEMIES Overall 1 – Gracie Barra – 330 2 – Atos Jiu-Jitsu – 293 3 – Alliance – 245 4 – Brasa CTA – 184 5 – CheckMat – 165 6 – Gracie Humaita – 159 7 – GF Team – 142 8 – Team Lloyd Irvin – 108 9 – Art of Jiu Jitsu – 102 10 – Carlson Gracie Team – 80 Mighty-Mite 1 – Gracie Barra – 31 2 – GF Team – 13 3 – Brasa CTA – 10 4 – R1NG BJJ – 10 5 – Alliance – 9 6 – Infight JJ – 9 7 – Atos Jiu-Jitsu – 9 8 – Rickson Gracie Jiu-Jitsu – 9 9 – Gracie Humaita – 4 10 – Art of Jiu Jitsu – 3 Pee-Wee 1 – Atos Jiu-Jitsu – 69 2 – Alliance – 41 3 – Brasa CTA – 34 4 – American Jiu-Jitsu Syndicate – 33 5 – Art of Jiu Jitsu – 23 6 – Gracie Barra – 23 7 – CheckMat – 21 8 – Soul Fighters BJJ – 18 9 – Gracie Humaita – 17 10 – Ares BJJ – 17 Junior 1 – Gracie Barra – 164 2 – Brasa CTA – 89 3 – Atos Jiu-Jitsu – 73 4 – Alliance – 67 5 – Gracie Humaita – 42 6 – LEAD BJJ – 39 7 – GF Team – 39 8 – Fight Sports – 33 9 – Art of Jiu Jitsu – 29 10 – R1NG BJJ – 28 Teen 1 – Atos Jiu-Jitsu – 142 2 – Alliance – 128 3 – CheckMat – 121 4 – Gracie Barra – 112 5 – Team Lloyd Irvin – 100 6 – Gracie Humaita – 96 7 – GF Team – 78 8 – Brasa CTA – 51 9 – Carlson Gracie Team – 50 10 – Art of Jiu Jitsu – 47