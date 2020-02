Judoca francês perde invencibilidade após 10 anos e 154 lutas

Share it

Desde 2010 sem saber o amargo gosto da derrota numa luta de judô, o francês faixa-preta Teddy Riner, de 30 anos, foi surpreendido na última semana, durante o GP de Paris. Após 154 lutas vitoriosas, nove títulos mundiais e dois ouros olímpicos nesse espaço de tempo (2012 em Londres e 2016 no Rio), Teddy foi pego num contragolpe e acabou caindo.

Seu algoz foi o japonês Kokoro Kageura, de 24 anos, na terceira luta de Teddy na competição. Após manter um empate com Kokoro na tempo regulamentar, o golden score definiu o campeão. Teddy, para tentar vencer a luta, entrou em queda com um uchi mata, mas Kokoro não caiu e, desequilibrado com a perna no ar, puxou Teddy pela manga conquistando o wa zari que valeu a vitória. No fim do dia, porém, Kokoro mordeu a prata, perdendo na final para o holandês Henk Grol.

No MMA, alguns figurões ficaram, assim como Teddy, por longos períodos sem perder. Exemplos notórios ficam com Rickson Gracie (1980 até 2000), Anderson Silva (2000 até 2013) e Fedor Emelianenko (2001 até 2010). E você, amigo leitor, conhece um casca-grossa invicto há quase uma década? Comente conosco!