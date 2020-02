Após exames, Rafael Lovato surpreende e abre mão do cinturão do Bellator

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e dono do cinturão peso médio do Bellator MMA, Rafael Lovato Jr. terá que se afastar dos cages. Acometido por uma condição cerebral rara chamada cavernoma, no qual acúmulos surgem dentro da cabeça, o americano invicto no MMA tomou a dura decisão de abrir mão de seu cinturão.

“Minha jornada com minha equipe e família para me tornar o campeão dos médios do Bellator foi incrível e algo que amarei para sempre”, disse Lovato Jr. “Eu sonhava em ter um longo reinado como campeão, mas às vezes a vida tem outros planos. O Bellator esteve ao meu lado nesse processo difícil, uma situação que nunca havia acontecido antes em nosso esporte. Sei que a divisão deve seguir em frente enquanto estiver afastado e desejo a todos grandes lutas a caminho desse cinturão. Vou trabalhar para voltar, se possível. Se não, a vida continuará sendo incrível para mim e estou ansioso para trabalhar com o Bellator de outra maneira.”

Rafael Lovato Jr. (10v 0d) derrotou o ex-campeão Gegard Mousasi para roubar o título dos médios no Bellator 223, em Londres, em 22 de junho de 2019. Mesmo afastado do MMA o faixa-preta não descarta integrar torneios de Jiu-Jitsu, menos perigosos para sua recuperação em comparação ao esporte de luvinhas.