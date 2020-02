Vídeo: Os treinos e a mente de Jones, Reyes, Shevchenko e Chookagian para o UFC 247

Share it

Dois cinturões entram em jogo no próximo sábado, dia 8 de fevereiro, no UFC 247, exibido ao vivo e com exclusividade pelo Combate. O card, apresentado em Houston, Texas, terá na luta principal Jon Jones x Dominick Reyes pelo título dos meio-pesados, e Valentina Shevchenko x Katlyn Chookagian valendo o cinturão dos pesos-moscas.

Mais jovem atleta a conquistar um cinturão do Ultimate, Jon Jones é hoje um jovem veterano, aos 32 anos. Com 25 vitórias na carreira e apenas uma derrota (por desclassificação), Jones segue imbatível lutando no cage. Do outro lado, porém, temos o invicto e sedento Reyes, com 12 sucessos, boa parte na luta em pé, se colocando como a maior ameaça já enfrentada por Jones.

Na luta coprincipal, Valentina teve seu pedido atendido pela organização. Campeã desde 2018, a loira fez apenas duas defesas de cinturão e avisou ao Ultimate que quer ser uma campeã ativa. Logo de cara, a organização encaixou Katlyn Chookagian, que em suas oito lutas no UFC superou noems de peso, e perdeu apenas duas, por decisão dividida.

Confira no vídeo abaixo como foram as retas finais dos quatro atletas principais do card e não perca as emoções do UFC 247 no Combate!

UFC 247

Houston, Texas

8 de fevereiro de 2020

Jon Jones x Dominick Reyes

Valentina Shevchenko x Katlyn Chookagian

Juan Adams x Justin Tafa

Mirsad Bektic x Dan Ige

Derrick Lewis x Ilir Latifi

Card preliminar

Trevin Giles x Antônio Arroyo

Lauren Murphy x Andrea Lee

Alex Morono x Kalinn Williams

Miles Johns x Mario Bautista

Domingo Pilarte x Journey Newson

Andre Ewell x Jonathan Martinez

Austin Lingo x Youssef Zalal