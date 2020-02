Vídeo: Mario Cowboy ensina giro com finalização na panturrilha no Jiu-Jitsu

Share it

“Jiu-Jitsu é adaptação”, já diziam os sábios decanos da arte suave. Pois o professor Mario Cowboy, nosso GMI no Mato Grosso à frente da Cowboy Jiu-Jitsu, é uma prova viva de que o lema está corretíssimo.

Após ter uma parte da perna esquerda amputada, Cowboy seguiu treinando, ensinando e competindo com máxima eficiência no Jiu-Jitsu, adaptando os golpes às novas regras de seu corpo. Como resultado, posições surpreendentes e eficazes acabam surgindo das adaptações feitas pelo professor.

No vídeo abaixo, Cowboy mostra sua opção quando o adversário tenta raspar com o gancho por baixo da perna. A arapuca, armada por Cowboy ao levantar a perna, cria o espaço necessário para passar o braço e girar por cima do adversário, saindo com uma justa chave de panturrilha.

