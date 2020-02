O dia em que não teve fechamento no absoluto, com Roger Gracie x Romulo Barral

Share it

É comum ver nas finais de campeonatos hoje em dia dois atletas da mesma equipe fecharem o alto do pódio para o seu time, mas e quando dos craques do Jiu-Jitsu, sob a mesma bandeira, não abrem mão do ouro conquistado em luta?

Foi o que rolou no clássico entre Roger Gracie e Rômulo Barral, ambos da Gracie Barra, na final do absoluto faixa-preta adulto em 2007. Mesmo conhecidos fora do tatame, as feras se enfrentaram em duelo real, e do combate saíram faíscas.

Roger, com sua técnica refinada, conseguiu a queda para avançar rumo à pegada de costas, terminando a luta no estrangulamento de gola. Confira este clássico do Jiu-Jitsu no vídeo abaixo!