BJJ Flix promove seminário gratuito com Bia Mesquita; saiba mais

Focado em revolucionar o conteúdo do Jiu-Jitsu nas internet, o BJJ Flix, plataforma de streaming voltada à arte suave, traz mais uma novidade. Além das superproduções sobre tudo que é relacionado ao nosso esporte, o BJJ Flix irá realizar uma série de seminários gratuitos com grandes nomes do Jiu-Jitsu, e seu primeiro evento já tem data e estrela confirmadas.

Bia Mesquita, campeã mundial e do ADCC, será a professora da vez, em seminário agendado para o dia 14 de fevereiro, em Natal, Rio Grande do Norte.

“É a minha segunda vez ensinando em Natal e eu estou muito animada”, disse Bia em conversa com GRACIEMAG. “O BJJ Flix é uma inovação na produção de vídeos em plataformas digitais. Realizar um seminário grátis é uma iniciativa bem legal para promover o Jiu-Jitsu por parte deles e me deixou ainda mais ansiosa para o evento.”

Após o anúncio do seminário, e a grande procura fazer com que as vagas destinadas fossem completas em menos de uma hora, 60 sortudos poderão aprender de perto com Bia. As aulas da faixa-preta, contudo, estarão em breve na plataforma, é o que revelou Ronaldo Aoqui, CEO do BJJ Flix.

“O plano é realizar uma série de aulas neste formato, o BJJ Flix Seminars”, disse Ronaldo. “Outras capitais do Brasil receberão as próximas edições no futuro.”

Além do seminário, a atleta Bia Mesquita terá outros conteúdos produzidos, filmados e disponibilizados no BJJ Flixem inglês e português. Para saber mais e conhecer a moderna plataforma sobre Jiu-Jitsu, confira o BJJFlix.com e siga-os no Instagram, no @bjjflixbr !