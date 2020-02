Jon Jones faz reta final de treinos na GB Westchase e professor avisa: “Vai pra pegar”

Share it

Astro da luta principal do UFC 247, agendado para o dia de fevereiro, no Texas, Jon Jones está na sua reta final de treinos antes de encarar Dominick Reyes pelo cinturão dos meio-pesados. Na intenção de manter o corpo ativo e perder os últimos quilos antes da pesagem de amanhã, Jones e seu professor Roberto Tussa escolheram a Gracie Barra Westchase, do nosso GMI Ulpiano Malachias.

Conhecidos de longa data, Ulpiano e Tussa fizeram da proximidade a combinação ideal para fazer da GB Westchase a base segura de Jones para suas últimas horas antes de defender o cinturão, e o professor Ulpiano pode analisar de perto o desempenho da fera antes de ir para o octógono.

GRACIEMAG conversou com o faixa-preta e este trouxe detalhes da movimentação de Jones, o que ele observou da mente do campeão e fez sua projeção para o duelo mais importante do próximo sábado, ao vivo no Combate. Confira!

GRACIEMAG: Como surgiu o pedido para abrigar o Jones e equipe na sua filial da Gracie Barra?

ULPIANO MALACHIAS: O Jones é aluno do Roberto Tussa, que é meu amigo de longa data, sou inclusive padrinho de casamento dele. Nos conhecemos há muitos anos, treinamos e moramos juntos. Ele me pediu uma ajuda nessa reta final de preparação, corte de peso e tudo mais. Para nós é um prazer ter o campeão conosco, ele é diferenciado, muito focado e próximo aos seus companheiros de time. Sem contar que ele tem muito orgulho de ser membro da Gracie Barra, inclusive frisando sempre que tem como objetivo ser o melhor aluno do Tussa. Minha missão é só dar esse suporte.

O que você pôde observar desses primeiros movimentos do campeão?

Eles chegaram na academia nesta semana, e a intenção é manter o Jones em atividade, auxiliar na descida de peso, já que pesagem é amanhã. Posso observar que ele, além de ser um wrestler de alto nível, ele tem bastante habilidade no Jiu-Jitsu, apesar do pouco tempo, sem falar de quão bom ele é em pé. Acredito que ele esteja focado para finalizar, seu trabalho no Jiu-Jitsu está muito avançado e acho que ele vá levar o duelo para o chão e pegar.

É possível destacar uma qualidade do Jon Jones como atleta, vendo de perto?

O Jon Jones é um atleta muito fiel ao seu time, e se identifica muito com os princípios da Gracie Barra. O Tussa é um líder nato, e isso faz com que o Jones acredite fortemente na visão do Jiu-Jitsu efetivo, voltado para a finalização. Apesar de campeão, ele não pula nenhuma etapa. Faz o aquecimento básico da GB, que todo o aluno faz em todas as filiais do mundo. Essa qualidade dele de confiar 100% nos treinadores é essencial para os seus grandes resultados.

E como atleta de Jiu-Jitsu, ele leva jeito para a coisa?

Se ele entrar hoje no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono, por exemplo, seria difícil alguém finalizar ele. Se ele treinar focado nisso seria seria complicado para os adversários, pois ele aprende tudo muito rápido. Tenho dado aulas para atletas do Futebol Americano, e o nível de atleticismo deles é bem diferente. Vejo o Jones dessa forma, além de estar envolvido com lutas há anos ele tem um lastro atlético muito forte, além de ser perfeccionista na hora de aprender, o que quer que seja. Em qualquer campeonato ele daria dor de cabeça aos faixas-pretas, atuando sem kimono. Se ele quiser focar nos treinos de chave de calcanhar e afins ele seria um dos melhores também.