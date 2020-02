8 lições de Kobe Bryant para lutadores de Jiu-Jitsu

Share it

No último dia 26 de janeiro, o mundo do esporte perdeu Kobe Bryant, de 41 anos, em um chocante acidente de helicóptero que levou junto sua filha e mais sete amigos da família.

Dono de cinco títulos da NBA e duas medalhas olímpicas, além de um Oscar, Kobe colecionou recordes que lhe abrem um lugar eterno na história do esporte.

Em abril de 2016, nossa equipe compilou alguma das frases favoritas que a saudosa lenda da bola alaranjada, e ex-karateca, gostava de usar para motivação. Relembre e use para sua própria rotina nos treinos. Oss, e RIP, Kobe.

1. “A última vez que eu me senti intimidado foi quando eu tinha 6 anos, numa aula de karatê. Eu era faixa-laranja e o instrutor me disse para enfrentar um faixa-preta alguns anos mais velho e bem maior do que eu. Eu estava apavorado, e o cara realmente acabou comigo. Mas foi ali que eu percebi que ele não acabou comigo tanto quanto eu temia, eu não me machuquei. E vi que não havia nada a temer na verdade. Foi ali que percebi que intimidação não existe se sua mente está na sintonia certa.”

2. “Cuidado ao me provocar. Se você balançar uma árvore, pode cair um leopardo lá de cima.”

3. “Você está disposto a fazer o que é certo mesmo que isso signifique ser tachado como o vilão? Eu prefiro ser lembrado como um vencedor do que como um bom companheiro de equipe. Gostaria que ambas as coisas andassem de mãos dadas o tempo todo, mas isso não é realidade.”

4. “Eu não tenho nada em comum com as pessoas preguiçosas que culpam os outros por sua falta de sucesso.”

5. “Não há uma jogada que seja uma jogada nova. Eu roubei todas essas jogadas de todos esses grandes jogadores. Tento honrar os caras que vieram antes, porque aprendi muito com eles. É tudo em nome do jogo. É muito maior do que eu.”

6. “Eu era como um cavalo selvagem que tinha o potencial de se tornar um campeão, mas no início era selvagem demais. Por sorte tive um treinador como Phil Jackson para me domar.”

7. “Quando eu tenho a chance de marcar Michael Jordan, eu quero marcá-lo. Eu quero ele. É o desafio definitivo.”

8. “Se você me vir brigando com um urso, pode rezar pelo urso”.

