Vídeo: Guilherme Iunes ensina a destravar o armlock no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso GMI Guilherme Iunes, faixa-preta da Gracie Barra, usou as dependências da sua filial no Recreio para passar uma valiosa dica para você, amigo leitor, que fica travado por cima na hora do armlock.

No vídeo, Gui simula a situação de luta, no qual ele monta e se posiciona para atacar no braço. A situação, contudo, ilustra o defensor com uma defesa forte, segurando o braço atacado com a outra mão, evitando a extensão necessária para o golpe. É aí que vem o pulo do gato.

Trocando a pegada do armlock para a outra mão, Guilherme parte para uma chave de ombro similar à americana, com poucas opções de fuga para o adversário. Confira a transição e os detalhes das pegadas para finalizar no vídeo abaixo!

Gracie Barra Recreio

Clube Ginástico Português

Av. Prefeito Dulcidio Cardoso, 200

Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro

# (21) 99627-1533

guiunes@hotmail.com

Gracie Barra Bandeirantes

Academia Fusion Fight, Shopping Crystal

Estrada dos Bandeirantes, 07967

Loja 0131, Jacarepaguá, RJ

# (21) 99628-1533

guiunes@hotmail.com