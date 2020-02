Erberth Santos volta aos torneios da CBJJ e fatura absoluto

Share it

Realizado no último final de semana, nos dias 1 e 2 de fevereiro, o Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu reuniu em Florianópolis alguns nomes conhecidos do cenário nacional.

Entre os destaques, Erberth Santos, da Guigo Jiu-Jitsu, retornou aos torneios da CBJJ após suspensão e mordeu o título absoluto na faixa-preta. Para tal, Erberth superou José Henrique Cardoso (Ceconi) na final. Antes, porém Erberth foi parado na divisão de pesadíssimos, vencido por Antônio Assef (GFTeam), que bloqueou os planos de Erberth do ouro duplo.

No feminino, Silvia Araújo (Cícero Costha) ficou com ouro duplo, ao bater Márcia Ramos (GFTeam) na final do absoluto e antes garantir o título meio-pesado, sem adversárias.

Outros destaques ficaram para André Sergipano, atleta do UFC, que faturou ouro duplo no master 1, e os GMIs cascas-grossas Cláudio Caloquinha (GBBH), ouro duplo sem kimono e campeão de kimono, fechando com André Rachadel; e Arthur Gogó (GFTeam) ouro duplo de kimono no master 2.

Confira abaixo os resultados no adulto e para a lista completas de campeões clicando aqui!

Adult / Male / Black / Light-Feather

1 – Yuri Hendrex Assunção Soares – Cicero Costha Internacional

2 – Lucas Emanuel da Silva – Gracie Barra

3 – Felipe Nacib Minasian Santos – Alliance

3 – Willian Melo de Oliveira – Alliance

Adult / Male / Black / Feather

1 – Davi Carlos Oliveira – Qatar BJJ Brasil

2 – Bernardo Aguiar Dib – João Roque JJ

3 – Gabriel Giovane Horn Machado – Equipe A

3 – Pedro Augusto de Castro Asevedo – Alliance

Adult / Male / Black / Light

1 – Leandro Lima de Souza – Cicero Costha Internacional

2 – Breno Damiéri Ricalde Maciel – Cicero Costha Internacional

3 – Luiz Alberto Ponciano da Cruz Junior – GF Team

3 – Rodrigo dos Santos Almeida – BARBOSA JIU-JITSU

Adult / Male / Black / Middle

1 – Jhonny Loureiro Sigallis Souza – Alliance

2 – Bruno Bressan Garcia – CheckMat

3 – Rhuan Duarte – Atos Jiu-Jitsu

3 – Thiago Luiz da Silva – Cicero Costha Internacional

Adult / Male / Black / Medium-Heavy

1 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

2 – Luiz Fernando Nascimento Das Neves – Ceconi KMKZ

3 – Lucas Miranda Oliveira – Otávio de Almeida

3 – Rodrigo Rocha – Nova União

Adult / Male / Black / Heavy

1 – Luan Azevedo Lima – Cicero Costha Internacional

2 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

3 – Arthur Citadin Mendes – Alliance

3 – Lucas Laet Mattos Moutinho – GF Team

Adult / Male / Black / Super-Heavy

1 – Jurandir Vieira da Conceição – Templo JJ

2 – Paulo Otavio Dantas Da Costa Silva – Zenith BJJ

3 – Cleyton Rafael Flores – Team Cruz BJJ

3 – Harryson Santana Pereira – Ataque Duplo

Adult / Male / Black / Ultra-Heavy

1 – Antonio de Padua Assef Nunes Nascimento – GF Team

2 – Erberth Santos de Mesquita – Guigo JJ

3 – Andre Rudolfo – Zenith BJJ

3 – Guilherme Vicente da Silva – Carvoeiro Brazilian Jiu Jitsu

Adult / Male / Black / Open Class

1 – Erberth Santos de Mesquita – Guigo JJ

2 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

3 – Harryson Santana Pereira – Ataque Duplo

3 – Jhonny Loureiro Sigallis Souza – Alliance

Adult / Female / Black / Feather

1 – Diná de Proença Souza – Team Cruz BJJ

2 – Silvania Maria Monteiro – Ataque Duplo

Adult / Female / Black / Middle

1 – Márcia Karina Figueiredo Ramos – GF Team

Adult / Female / Black / Medium-Heavy

1 – Silvia de Araujo Silva – Cicero Costha Internacional

Adult / Female / Black / Super-Heavy

1 – Adriane Silva – GF Team

Adult / Female / Black / Open Class

1 – Silvia de Araujo Silva – Cicero Costha Internacional

2 – Márcia Karina Figueiredo Ramos – GF Team

3 – Adriane Silva – GF Team

3 – Silvania Maria Monteiro – Ataque Duplo