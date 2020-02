Top Brother, Pit Bull e GS Team acirram disputa pelo topo do ranking da FJJD-Rio

Share it

A quantidade de atletas se inscrevendo no Rio Summer Open 2020, da FJJD-Rio, vem sendo tão grande, batendo todos os recordes, que a federação presidida pelo professor Rogério Gavazza mudou o prazo, prorrogando a fase de inscrições até segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Ou seja, ainda há tempo para você participar do grande evento, amigo leitor! Acesse: www.fjjdrio.com.br.

“Nossos atletas estão dando prioridade total ao treinamento para os eventos da FJJD-Rio este ano”, diz Gilvan Santos, da GS Team. “Queremos o topo ranking nesta temporada, conquistando todo o prestígio e as premiações que essa colocação garante”.

O mestre Cesar Guimarães, o Casquinha da Top Brother, segue uma linha semelhante de planejamento: “Nossa participação será ainda mais forte este ano no circuito da FJJD-Rio, e já vamos mostrar isso no primeiro evento, o Rio Summer Open. Nossos projetos sociais vão entrar em peso, como por exemplo a equipe de Queimados, do Ricardo de Oliveira”.

Academia expoente na região serrana do Rio de Janeiro, a Pit Bull, de Teresópolis, vai descer a serra com força total, aproveitando o embalo da última temporada, quando obteve excelentes resultados. De acordo com o professor Roger Takayas, a disputa com outras escuderias pela primeira posição do ranking da FJJD-Rio é saudável e faz os atletas, assim como toda a modalidade, evoluírem.

Fique ligado no GRACIEMAG.com e acompanhe o show das academias de Jiu-Jitsu no Rio Summer Open 2020, amigo leitor. O evento acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro, no Velódromo do Rio de Janeiro. Oss!